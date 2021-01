Incidente nella notte di Capodanno, morto un ragazzo di 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è morto la notte scorsa schiantandosi con la sua auto, attorno alle 2, in via Carducci a Bergamo. Vani per lui i soccorsi del 118. Vincenzo Caldura, questo il nome del giovane, guidava un'auto sulla quale c'era anche un amico di 21 anni, rimasto ferito in modo lieve.

I due viaggiavano verso il centro, quando la vettura ha sbandato, ha abbattuto un cartello stradale e un semaforo finendo la corsa contro un albero. Il ventiseienne è morto sul colpo, l'amico è stato trasferito in ospedale ma subito dimesso. Sul posto per i rilievi gli agenti della Stradale di Bergamo e i vigili del fuoco.

