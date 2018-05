Incidente in auto mentre vanno al matrimonio: 2 morti e un ferito

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 212 «della Val Fortore» , al km 17,230, nel comune di Pesco Sannita, in provincia di Benevento. Lo riferisce l'Anas precisando che la strada al momento è chiusa al traffico. Le cause dell'incidente, avvenuto precisamente all'imbocco della galleria Monteleone, sono ancora in corso di accertamento. Il personale Anas e i Carabinieri sono presenti sul posto per gli accertamenti della dinamica, la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale.