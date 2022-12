Scontro tra auto e bus, dramma a Bari: morto un giovane di 21 anni e due ragazze di 19 e 25 anni. Gravi i due amici

Incidente e dramma in provincia di Bari, dove un ragazzo di 21 anni e due ragazze di 19 e 25 anni sono morti e altri due giovani, tra i 21 e i 29 anni, sono rimasti gravemente feriti. Lo scontro è stato tra un'auto, una Mini Cooper guidata da un 29enne, e un pullman guidato da un 65enne, a Modugno sulla statale 96 in direzione Altamura. Il 21enne è morto sul colpo, le due ragazze poco dopo in ospedale.

Terribile scontro tra auto e moto: morti un uomo e una donna. Tommaso aveva 50 anni, Marina 38

Scontro tra auto e bus, morto un 21enne

Le tre vittime e i due feriti, che sono in pericolo di vita, viaggiavano a bordo della Mini. A quanto si apprende, dopo l'impatto con il pullman l'auto ha urtato contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata. Sono intervenuti carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA