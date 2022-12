Scontro tra auto e bus, dramma a Bari: morto Michele, 21 anni, e due ragazze di 19 e 25 anni

Incidente e dramma in provincia di Bari, dove un ragazzo di 21 anni, Michele Traetta, e due ragazze di 19 e 25 anni sono morti e altri due giovani, tra i 21 e i 29 anni, sono rimasti gravemente feriti. Lo scontro è stato tra un'auto, una Mini Cooper guidata da un 29enne, e un bus turistico guidato da un 65enne, a Modugno sulla statale 96 in direzione Altamura. Il 21enne è morto sul colpo, le due ragazze poco dopo in ospedale.

Le tre vittime e i due feriti, che sono in pericolo di vita, viaggiavano a bordo della Mini. A quanto si apprende, dopo l'impatto con il pullman l'auto ha urtato contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata. Sono intervenuti carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Il grave impatto si è verificato in direzione Altamura nei pressi di una stazione di servizio.

Ricoverato in gravi condizioni nel reparto di chirurgia plastica dell' ospedale al 'Policlinico' di Bari un altro giovane che si trovava nella Mini Cooper guidata da un 29enne, anche lui ferito. Illeso l'autista dell'autobus, un uomo di 65 anni. Michele Traetta era originario di Toritto (Bari).

