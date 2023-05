Incidente in campagna: bambina di 6 anni finisce sotto al trattore davanti alla famiglia. È gravissima in ospedale

Una bambina di 6 anni, di nome Simona, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Giovanni XXIII di Bari dopo che è finita sotto un trattore mentre si trovava in campagna con la famiglia. L'incidente è successo domenica 14 a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

Sara, disabile in carrozzina a 90 km da Roma per una ecografia: «Alla Casa della Salute ascensore rotto, fatta salire su una sedia»

La piccola è finita sotto il trattore dopo essere inciampata

Per cause ancora da accertare, la piccola è finita sotto il mezzo agricolo probabilmente dopo essere inciampata. Immediatemente è scattata la macchina dei soccorsi. La piccola è stata prima portata all'ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo. Ieri si è reso neccessario il trasporto in elicottero a Bari, dove la piccola - intubata - è ricoverata in codice rosso. Per la piccola Simona risulterebbero fratture importanti al bacino, fegato e polmoni.

La famiglia e tutta la comunità è sotto choc

Sotto choc la famiglia e l'intera comunità di San Marco in Limis. Le condizioni di Simona restano gravissime.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA