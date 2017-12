Domenica 24 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Choc a Faenza. Un operaio morto e uno studente, impegnato in un percorso scuola-lavoro, ferito gravemente. È successo giovedì scorso nell'azienda faentina Sueco dove i due erano al lavoro, entrambi impiegati per una ditta esterna appaltatrice "Turchi Impianti Elettrici". "Apprendiamo a mezzo stampa che lo scorso 21 dicembre presso l'azienda Sueco di Faenza a causa del crollo strutturale del cestello di una gru, un operaio di 45 anni ha perso la vita ed uno studente si trova in gravissime condizioni - dichiara Francesco Tinarelli, coordinatore dell'Unione degli Studenti Emilia-Romagna - Tutto questo è inaccettabile, casi del genere non possono più essere tollerati nei luoghi di lavoro"."Ci chiediamo come sia possibile continuare a promuovere l'eccellenza e l'innovazione di strumenti come l'alternanza scuola-lavoro quando gli stessi luoghi di lavoro sono perennemente a rischio e le tutele sulla sicurezza sono insufficienti - continua Francesca Picci, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti -. Nessuno deve più rischiare la vita, dagli studenti agli operai, servono risposte immediate"."Ci stringiamo alla famiglia del 45enne e siamo vicini allo studente che sta lottando per la vita all'ospedale Bufalini di Cesena - conclude Tinarelli - La nostra lotta non si arresta, continua con più rabbia affinché ingiustizie del genere non debbano più replicarsi, per avere garantiti diritti e tutele tanto nei percorsi di scuola-lavoro quanto nei posti di lavoro".