Incidente in autostrada: morto un ragazzo di 27 anni, gravemente ferito l'amico 34enne

​Incidente mortale in autostrada all'alba di stamani, domenica 19 marzo 2023: un ragazzo di 27 anni è morto, mentre è rimasto gravemente ferito l'amico 34enne che era nella vettura con lui. Lo schianto è avvenuto alle 4.30 circa di stamani sull'autostrada A14.

L'incidente fatale

Secondo una primissima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano i due amici sarebbe finita fuori strada nel tratto della A14 compreso tra i caselli di Ancona nord e Ancona sud, al chilometro 250+700, in direzione nord.

Stando a quanto è stato ricostruito dalla Polizia stradale di Fano, intervenuta per i rilievi, riporta il Corriere adriatico, la vettura (Fiat Doblò), forse per un colpo di sonno del guidatore sarebbe prima finita sulle barriere new jersey per poi ribaltarsi, e le due persone a bordo sarebbero rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo.

Alla guida dell'auto sembra ci fosse un 34enne di San Benedetto del Tronto, rimasto gravemente ferito nell''incidente, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non c'è stato, invece, nulla da fare per il passeggero di 27 anni, residente a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, che è morto.

Sul posto, la pattuglia della Polizia stradale di Fano, i vigili del fuoco e il 118. Il personale sanitario, dopo le prime cure, ha accompagnato il ferito all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso.

