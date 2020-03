Incidente sulla Milano-Napoli, auto si ribalta e prende fuoco: un morto

Emergenza in Lombardia, tre fratelli morti in sette giorni​

Poco prima delle 6 sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna all'altezza del km 291 ė avvenuto un incidente autonomo nel quale una vettura dopo aver perso il controllo si è ribaltata prendendo fuoco.Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Al momento si transita su due corsie e non si registrano disagi.