ncidente mortale stamani intorno alle 6.30 in A1, nel tratto aretino, in direzione nord, vicino all'area di servizio di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). Ripercussioni per il traffico: dopo le 9 segnalati nel tratto interessato 4 km di coda verso Firenze e 5 in direzione Roma. La vittima dell'incidente è un uomo di 86 anni, romano: viaggiava a bordo di un'auto condotta da un 55enne di Todi (Perugia) che non avrebbe riportato gravi ferite. Stando ai primi rilievi la vettura sarebbe sbandata finendo poi contro il pilone di un cavalcavia. Sul posto, con la polizia stradale, sono intervenuti i vigili, il 118 e l'elisoccorso Pegaso.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

AREZZO - Iper la giornata di oggi, sabato 4 agosto: lo stop ai mezzi pesanti è in vigore dalle 8 alle 22. Sarà la A4 in direzione Trieste, la carreggiata più sotto pressione, con possibiliin uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli che portano alle località balneari. In direzione Venezia, invece, flussi sostenuti ma più fluidi, anche se non sono escluse code in prossimità dei caselli che portano alle località di mare.Lungo la A23 Palmanova Tarvisio, dove transitano soprattutto i turisti in arrivo da oltre confine, transiti sopra la media e quindi possibili code in direzione Palmanova in particolare all’altezza del nodo. I flussi di veicoli saranno intensi sia al mattino che al pomeriggio. In direzione Tarvisio, invece, non sono previste. A57, infine, a forte intensità di traffico in direzione Trieste.Domenica 5 agosto, giornata da bollino rosso, ai mezzi pesanti sarà imposto il divieto di transito dalle 7 alle 22. Il traffico sarà intenso in A4, in entrambe le direzioni, con possibili congestioni in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli cosiddetti “balneari”. Traffico sostenuto anche in A57.