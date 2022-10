Incidente sull'autostrada A4, sale a 7 il bilancio delle vittime: morta Romina, aveva 36 anni

di Redazione web

Sale a 7 il bilancio delle vittime del terribile incidente avvenuto ieri sulla autostrada A4 all'altezza di San Donà di Piave, in provincia di Venezia: è morta dopo ore di agonia in ospedale Romina Bannini, la donna di 36 anni che era l'unica superstite del furgone Fiat Ducato che si è schiantato contro un Tir fermo in colonna per dei rallentamenti sul tratto definito 'maledetto' della A4.

Tutte le vittime erano a bordo di un Ducato dell’associazione Centro 21 di Riccione, associazione che assiste persone con sindrome di Down.



Le vittime: disabili, educatori e volontari

Le persone decedute nell'incidente sono il conducente, Massimo Pironi, 63 anni, ex sindaco di Riccione, Valentina Ubaldi (22), Rossella De Luca (37) e il fidanzato Alfredo Barbieri (52), Francesca Conti (25), Maria Aluigi (34), tutti utenti della struttura per disabili.

La sindaca di Riccione e i familiari delle vittime in Veneto

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, accompagnata dall'assessore comunale al Bilancio, Alessandro Nicolardi è giunta a San Donà di Piave, nel Veneziano, dove, sulla A4, sono morte 7 persone in un incidente che ha visto coinvolto un pulmino dell'associazione 'Centro21' e un Tir.

Insieme alla prima cittadina romagnola anche i familiari delle vittime.

