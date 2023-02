Auto contromano in autostrada, fa inversione e si schianta: un morto, tre feriti gravissimi. Coinvolto un minorenne

Incidente stradale mortale oggi, 9 febbraio, intorno alle 12 sull'autostrada A34, nel tratto compreso tra Gradisca d'Isonzo e Villesse, in direzione Villesse. A scontrarsi frontalmente sono state due vetture, cinque in totale le persone coinvolte nello schianto. Una persona è morta e altre tre risultano essere gravissime. Ferite più lievi per un minorenne. Sul posto, oltre agli equipaggi sanitari, i vigili del fuoco, il personale dell'autostrada, tutti coordinati dal Coa / Centro operativo autostradale di Udine.

Per chi proviene da Gorizia ed è diretto verso il bivio A34/A4 è consentita l’uscita a Villesse e il rientro allo stesso svincolo seguendo le indicazioni sulla viabilità ordinaria.

I quattro feriti: chi sono e come stanno

Sono quattro le persone rimaste ferite nel tramendo schianto sull'autostrada A34. Si tratta di una donna di circa 45 anni portata in codice rosso sull'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in elisoccorso. Una donna di circa 50 anni, trasportata sempre nello stesso ospedale, sempre in codice rosso, con l'ambulanza. Una persona di circa 50 anni, ricoverata all'ospedale di Cattinara in codice rosso con l'ambulanza. La quarta persona, un minorenne, è stato trasferito all'ospedale di Cattinara, in codice giallo.

La dinamica dell'incidente

Poco prima del piazzale della barriera di Villesse un’auto ha invertito il proprio senso di marcia tornando indietro e a seguito di questa operazione si è scontrata con un altro veicolo leggero che si stava dirigendo verso l’innesto della A4.

