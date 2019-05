Spaventoso incidente in autostrada, auto sotto a un Tir: ci sono feriti gravi

Con l' auto si è conficcato sotto al Tir: spaventoso incidente in autostrada A4. Sono almeno due i mezzi coinvolti nell'incidente che si è verificato verso le 15.40 tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, poco dopo lo svincolo di San Stino. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco di Portogruaro, San Donà , Mestre e Motta.



Con loro anche i sanitari del Suem in ambulanza e in elicottero. Sarebbero coinvolti nello schianto almeno 3 o 4 veicoli.



La concessionaria Autovie informa che si è resa necessaria la chiusura del tratto in direzione Trieste.



++ IN AGGIORNAMENTO ++ Mercoledì 29 Maggio 2019, 15:54

