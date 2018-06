Camionista travolto e ucciso in A13 era sceso dal tir per un guasto

MONSELICE - Un uomo, sceso da un Tir fermo in corsia di emergenza, è stato travolto e ucciso da un'auto in transito lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Lo rende noto la società Autostrade che ha chiuso il tratto per i rilievi.



La vittima è un lavoratore albanese di 44 anni, Behluli Daut, residente a Paese (Treviso), da tempo in Italia, che era sceso per un guasto al suo mezzo.

Sul luogo dell'incidente, dove attualmente si sono registrati alcuni chilometri di coda, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi e personale della Direzione di Tronco di Bologna. Per i veicoli diretti verso Padova uscita consigliata è Monselice per poi rientrare in A13 a Terme Euganee, dopo aver percorso la Statale Ss 16.



L'autostrada è stata riaperta alle 16.30.