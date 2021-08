Incidente in Bmw, 28enne muore il giorno prima delle nozze: tornava dal suo addio al celibato

Tornava dall'addio al celibato ed è morto il giorno prima del suo matrimonio. Un giovane di 28 anni è rimasto vittima di un terribile incidente, in cui sono rimaste ferite anche altre 5 persone tra cui tre minori, lungo la strada provinciale 87 che da Acate conduce a Macconi, nel Ragusano.

Il 28enne di Vittoria, T.H, che viaggiava al volante di una Bmw, avrebbe sbattuto contro una Ford a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da 5 persone. Per il giovane non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato dichiarato sul posto, mentre l'intera famiglia è stata portata in ospedale anche se sembra che nessuno si trovi in gravi condizioni. Per i due genitori, di 43 e 41 anni, i medici hanno previsto una prognosi di 8 giorni mentre le conseguenze più importanti per la figlia più grande di 15 anni che è stata ricoverata all'Ospedale Guzzardi di Vittoria e per la quale la prognosi è di 30 giorni.

Ora si cerca di indagare cosa sia potuto succedere e la dinamica dell'incidente. Quello che per ora sembra essere certo è che il 28enne tornasse dal suo addio al celibato e che proprio oggi si sarebbe dovuto sposare.

