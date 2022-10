Auto con 4 ventenni si schianta contro un muro vicino al Ponte del Diavolo: Iacopo Leoni è morto sul colpo

di Redazione web

Un tragico incidente nella notte, quattro giovani nell'auto in direzione di Lucca. Nello schianto, uno di loro, Iacopo Leoni di appena 20 anni è morto sul colpo. Gli altri tre a bordo del veicolo sono rimasti feriti, due in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. La tragedia si è verificata sulla via Lodovica, all'altezza del Ponte del Diavolo nel comune di Borgo a Mozzano, nel lucchese. L'auto, una Opel Agila, avrebbe sbandato per poi finire fuori strada, schiantandosi. La giovane vittima, originaria di Capannori, secondo il personale di emergenza del 118 è deceduto nell'impatto.

Il conducente della macchina è rimasto ferito, così come gli altri due passeggeri, tutti giovani di età compresa tra i 20 e 22 anni, residenti a Capannori. Per estrarre i giovani dalle lamiere schiacciate della vettura, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Uno schianto tremendo, che intorno alle 4 di notte, avrebbe svegliato i residenti delle case più vicine, svegliati dal forte rumore provocato dall'incidente. Secondo le prime informazioni, l’auto con a bordo i quattro ragazzi stava viaggiando dalla Garfagnana in direzione di Lucca. A far scattare l'allarme gli amici dei quattro giovani, a bordo di una seconda auto, che si sono subito resi conto della gravità della situazione.

Soccorsi inutili

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe schiantata contro il muro ai lati della strada. Due degli occupanti, tra cui Iacopo, la vittima, sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo; al momento sono ignote le cause che hanno provocato l'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 09:58

