Auto contro una staccionata: muoiono marito e moglie

Un boato, udito da chi stava in casa a festeggiare il. Una coppia di coniugi è morta in un incidente stradale avvenuto nel Fiorentino, a Figline Valdarno.Marito e moglie, 55 e 45 anni, viaggiavano a bordo di un'auto che per cause in corso di accertamento è sbandata finendo contro una staccionata. Sul luogo dell'incidente, avvenuto in via Giovanni da Verrazzano, intervenuti insieme ai soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.