Incidente contro un albero, morto un 21enne: gravissimi i tre amici, tornavano da una cena

L'auto si schianta contro un albero, morto un ragazzo poco più che ventenne. Incidente e dramma nella notte intorno alle 2 nelle Marche a San Ginesio, sulla provinciale 502 in località Morichella: un'auto con a bordo una comitiva di ragazzi di età compresa tra 20 e 22 anni è andata a sbattere contro un albero dopo essere uscita di strada in prossimità di una curva.

Roma, incidente tra quattro auto sul Gra: morto un ragazzo di vent'anni

Incidente nelle Marche, morto un 21enne

Nell'incidente ha perso la vita un giovane 21enne di Tolentino. Gravi tre suoi amici, due ragazzi ed una ragazza: stavano tutti tornando a casa dopo una cena a Sarnano. I due amici e l'amica sono stati trasportati in gravissime condizioni in ospedale a Macerata: il 21enne morto viaggiava sul sedile posteriore. I quattro stavano tornando da una cena con amici a Sarnano e rientravano a casa: uno dei feriti è ricoverato in prognosi riservata, gli altri due con fratture esposte, scrive il sito cronachemaceratesi.it. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di San Ginesio e il radiomobile di Tolentino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Ottobre 2022, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA