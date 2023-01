Incidente in auto, mamma con i due figli tamponata da un furgone: in coma una bambina di 8 anni

Una bambina di 8 anni è finita in coma, dopo essere rimasta coinvolta in un terribile incidente in auto in provincia di Cagliari, venerdì pomeriggio. Alla guida c'era la mamma della piccola, che stava trasportando anche il fratellino di 4 anni.

L'incidente

L'Opel Corsa rimasta coinvolta, secondo una prima ricostruzione, è stata tamponata da un furgone Transporter della Volkswagen. L'incidente è avvenuto sulla Statale 130, all’altezza di Decimomannu. Ad avere la peggio è stata la ragazzina di 9 anni, intubata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Brotzu, scrive l'Unione Sarda. In codice rosso, ma non in pericolo di vita, la madre e il fratello. Sul posto anche un’ambulanza, un’automedica, i carabinieri di Decimomannu e Iglesias e il personale dell’Anas. La famiglia è residente a Sestu e probabilmente stava tornando a casa, l’auto viaggiava in direzione Cagliari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 20:59

