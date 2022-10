Incidente, auto finisce fuori strada: morti madre e tre figli

di redazione web

Un'altra tragedia. L'auto è uscita di strada sulla stata via Emilia in località Villa Gadia, in provincia di Reggio Emilia. A bordo dell'auto ci sarebbero stati una madre e i suoi tre figli tutti minorenni.

Leggi anche > Studentessa 23enne violentata nella sua camera al campus universitario. Caccia all'uomo: si cerca un nord africano

Quattro persone, di cui tre minori, sono morte in un incidente stradale avvenuto in serata a Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, accorsi subito sul lugo dell'incidente stradale, l'auto sarebbe uscita di strada sulla statale via Emilia in localita Villa Gaida. Secondo quanto raccolto finora, alla guida ci sarebbe stata una madre e a bordo i tre figli. Nessuno di loro ce l'ha fatta. Sconosciuti finora la dinamica dell'incidente e il motivo per cui la donna avrebbe perso il controllo dell'abitacolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA