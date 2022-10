Incidente, auto finisce fuori strada: morti madre 22enne e tre bimbi di 2, 10 e 12 anni. Grave il padre FOTO

Un altro tragico incidente sulle strade italiane con 4 morti: una giovane madre e tre bambini. L'auto è uscita di strada sulla statale via Emilia in località Villa Gadia, in provincia di Reggio Emilia. A bordo della vettura c'era anche un uomo, che era alla guida e che è ferito in modo grave. I bambini avevano 2, 10 e 12 anni. Giovanissima pure la donna 22. Non è invece certo, come invece si era appreso in un primo momento, che le persone coinvolte siano tutte dello stesso nucleo familiare, di nazionalità albanese.

Quattro persone, di cui tre minori, sono morte in un incidente stradale avvenuto in serata a Reggio Emilia. L'auto sarebbe uscita di strada sulla statale via Emilia in localita Villa Gaida, schiantandosi contro un muro. Si tratta di una Fiat Stilo con a bordo cinque persone: sono morte una giovane mamma e tre bambini piccoli, mentre il padre che guidava è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Reggio Emilia. La via Emilia è stata chiusa per i rilievi. Sconosciuti finora la dinamica dell'incidente e il motivo per cui l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto.

Dalle prime informazioni raccolte la giovane sarebbe la madre del bambino più piccolo. La tragedia stradale si è verificata in un tratto già al centro di diverse polemiche per la pericolosità e il traffico. Si tratta infatti di un percorso alternativo all'A1 molto frequentato dagli automobilisti quando l'autostrada è congestionata. Una situazione denunciata da un comitato di cittadini, residenti a Cella, Cadé e Gaida, arrabbiati per lo smog ma anche per la sicurezza, con proposte rivolte a istituzioni e Anas, richieste di autovelox e zone a 30 km/h, oltre a maggiori controlli. Proprio pochi giorni fa, il 15 ottobre è stata organizzata una manifestazione.

