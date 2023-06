L'auto si schianta e prende fuoco, due anziani morti carbonizzati: l'incidente choc ad Agrigento

di Redazione Web

Due persone sono morte carbonizzate. È quanto accaduto in mattinata, a causa di un terribili incidente stradale avvenuto sulla statale 640 in Sicilia, che collega Agrigento e Caltanissetta. Secondo una primissima ricostruzione, si tratterebbe di una coppia d'anziani di Favara, nell'Agrigentino, che viaggiavano verso il paese di origine quando la loro auto si è schiantata, prendendo fuoco.

Agrigento, auto si ribalta e prende fuoco: due morti carbonizzati

Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, che dopo l'impatto, è andata a fuoco e per i due occupanti dell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco di Agrigento e Canicattì, e i carabinieri. La strada, in direzione Agrigento, è temporaneamente chiusa al traffico.

