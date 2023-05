Incidente in auto: perde il controllo della macchina e vola nel giardino di una casa

di Redazione web

I vigili del fuoco sono intervenuti a San Giorgio in Bosco (Padova) per un'auto finita nel cortile-giardino di un'abitazione a ridosso del muro, dopo la perdita del controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Cittadella e da Padova con l'autogrù, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto l'uomo, il quale è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.

Altro incidente nel padovano

Poco prima, sempre nel padovano, i pompieri hanno prestato soccorso a Campodarsego ad un anziano rimasto incastrato e ferito sotto un motocoltivatore. I vigili del fuoco arrivati da Padova, hanno liberato l'uomo, che è stato preso in cura dal personale del Suem stabilizzato ed elitrasportato in ospedale

