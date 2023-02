Incidente, auto contro un tir mentre va a lavoro, morto un ragazzo di 20 anni

di Redazione Web

Tragico incidente stradale questa mattina a Galeata, in provincia di Forlì-Cesena. Intorno alle 7.45 un ragazzo di 20 anni è morto dopo uno schianto contro un camion. Il giovane, alla guida di una Fiat Punto, si stava recando al lavoro e stava percorrendo la Bidentina in direzione Forlì quando, giunto all’altezza di un ponte, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della vettura e si è scontrato con il mezzo pesante che transitava nella corsia opposta.

Lo schianto

L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Presente sul posto anche la polizia locale per coordinare il traffico.

