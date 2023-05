Tamponato da un auto, il tragico incidente: ciclista 71enne morto

di Redazione Web

Tragedia nel Modenese. A Riolo di Castelfranco un ciclista 71enne è morto, intorno alle 14:00 di oggi sabato 13 maggio, a seguito di un incidente con un'auto, secondo una prima ricostruzione, lo avrebbe tamponato da dietro, visto che pare stesse procedendo nella stessa direzione di marcia.

Incidente auto bicicletta: morto un ciclista di 71 anni

Nonostante l'intervento dell'elisoccorso del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto sul colpo. I rilievi, adesso, sono affidati ai carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti. Ferite lievi per l'automobilista, un 45enne.

