Perdono il controllo dell'auto e si ribaltano dopo una serata in discoteca. In quattro ricoverati all'ospedale di Tricase

Perdono il controllo dell’auto che esce fuoristrada, abbatte parzialmente un muretto e si ribalta. Questa sembrerebbe, secondo i rilievi eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Tricase, la dinamica dell’incidente avvenuto, questa mattina intorno alle 5,30, lungo la strada provinciale 85, da Andrano verso Castiglione. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente della sua Volkswagen Golf all’altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il muretto prima di capovolgersi.

All’interno 5 ragazzi, due ragazzi e 3 ragazze, tutti originari di Gravina in Puglia, che rientravano verso casa dopo una notte trascorsa in una discoteca a Castro.



I giovani, soccorsi dai sanitari del 118 di Poggiardo con un’ambulanza medicalizzata e i soccorritori della Victor con una seconda ambulanza. Tutti trasportati per sospette fratture agli arti ed escoriazioni varie presso l’ospedale di Tricase, con codice giallo e verde. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Agosto 2020, 16:49

