Terribile scontro tra auto e moto: morti un uomo e una donna. Tommaso aveva 50 anni, Marina 38

di Redazione Web

Tragedia della strada in Friuli: un uomo e una donna di Trieste sono morti nell'incidente stradale accaduto dopo le 12 di oggi, 11 dicembre, lungo la regionale 252 Napoleonica, all'incrocio con via Pozzecco, nel comune di Talmassons. Terribile l'impatto della moto Harley-Davidson contro una Lancia Y. Le due vittime sono Tommaso Pitacco, 50 anni e Marina Marzi 38, residenti a Trieste, che viaggiavano sulla moto.

Incidente Alessandria, chi erano i tre morti: dal 'presidente' Lorenzo a Denise amante delle discoteche

Nell'impatto con l'auto - guidata da una donna di 54 anni della zona - i due motociclisti sono state sbalzati e dopo un volo sono caduti violentemente a terra. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 - nelle vicinanze è atterrato l'elicottero - , due squadre di vigili del fuoco volontari di Codroipo e le forze dell'ordine.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i motocilisti erano partiti da Trieste e dovevano raggiungere un locale in provincia di Udine, dove avrebbero pranzano con altri bikers. Procedevano in direzione Codroipo. Davanti a loro c'era l'auto di un amico. In prossimità dell'incrocio con via Pozzecco, la macchina ha rallentato per consentire all'auto che la precedeva di svoltare. Il motociclista, probabilmente anche a causa dell'asfalto bagnato, frenando ha perso il controllo del mezzo, che ha invaso la corsia opposta. In quel momento - in direzione Codroipo-Palmanova - stava arrivando la Lancia Y condotta da una 54enne di Lestizza che si è improvvisamente trovata davanti i due motociclisti e non è riuscita a evitarli. I carabinieri di Mortegliano e del Radiomobile di Latisana stanno ricostruendo la dinamica.

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA