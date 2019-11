Tragedia nella notte nel napoletano: unaè morta in uno scontro frontale tra due auto verificatosi ad Arzano, in corso D'Amato. I carabinieri di Casoria stanno indagando sulla dinamica dello schianto.A bordo delle due auto c'erano: la 17enne, trasportata in ospedale, non ce l'ha però fatta ed è arrivata già deceduta. Gli altri sette ragazzi feriti sono stati invece trasportati negli ospedali di Napoli (Cardarelli), Frattamaggiore, Giugliano e Acerra.