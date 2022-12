Incidente Alessandria, un'altra vittima: morto il 21enne Vincenzo Parisi. È il quarto ragazzo deceduto

Il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 4 di notte dell'11 dicembre lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria, si fa sempre più tragico. Dopo Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vanchieri, 21 anni e Denise Maspi, 15 anni, è morto anche Vincenzo Parisi, uno dei sette ragazzi che l'11 dicembre si trovavano a bordo della Peugeot che si è schiantata contro un passaggio a livello a Cantalupo, dopo essere fuggiti all'alt dei carabinieri.

Non ce l'ha fatta

Vincenzo Parisi si trovava in ospedale in condizioni neurologiche gravissime: il suo cuore si era già fermato diverse volte subito dopo l'incidente, ma nonostante l'impegno dei medici, dopo giorni presso il nosocomio ‘Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo' di Alessandria è deceduto. Si tratta della quarta vittima di una tragedia che ha smosso l'opinione pubblica, portando Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a chiedere un aggiornamento del codice della strada.

La ricostruzione

Il conducente Maruan Naimi, 23 anni, è ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. Altri due ragazzi di 16 e 17 anni che quella notte erano a bordo della vettura sono rimasti feriti. La Peugeot 807 non si era fermata all'alt di un posto di controllo dei carabinieri e aveva cercato di superare la pattuglia per evitare la multa. L'alta velocità ha però fatto perdere il controllo dell'auto al 21enne che si trovava al volante, facendo schiantare la macchina contro un passaggio a livello e poi contro il cancello di un'abitazione. Pantuosco, Vanchieri e Denise Maspi sono morti sul colpo, mentre gli altri 4 sono stati ricoverati.

Il cordoglio

Secondo quanto riferito dall'ospedale in una nota, Vincenzo Parisi non aveva mai ripreso conoscenza dopo l'impatto. I medici erano riusciti ad evitare il peggio interrompendo diversi arresti cardiaci avvenuti dopo lo schianto. Ma le condizioni del giovane non erano mai migliorate, restando stabili. «Come struttura ci uniamo al dolore della famiglia e dei parenti delle altre vittime coinvolte», ha reso noto l'ospedale nella nota, unendosi al dolore di una tragedia capace di uccidere a 10 giorni dall'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 21:24

