Schianto in pista in aeroporto: mezzo contro il "tunnel" per salire sull'aereo

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VENEZIA - Ha perso il controllo del, uno dei mezzi di, la compagnia di handler che lavora all'aeroportodi, e si è schiantato contro il "finger",Momenti di panico, oggi a mezzogiorno, per un incidente avvenuto in pista allo scalo veneziano. Il tunnel era collegato a un aereo in partenza pere a farne le spese è stato il conducente, portato in pronto soccorso per accertamenti. L'uomo, comunque, ha riportato solo contusioni. Nel bilancio dei feriti rientra anche un passeggero che, al momento dell'impatto, si trovava nel finger, in attesa di essere imbarcato. Il viaggiatore sarebbe scivolato e caduto a terra per l'urto, ma poi è salito a bordo ed è partito con gli altri passeggeri. Sulla dinamica dell'incidenteche stanno procedendo sull'accaduto, hanno aperto un'interna.