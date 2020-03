Incidente nella notte, guardia giurata muore in scooter mentre va al lavoro

Incidente mortale per un centauro a Napoli, sbalzato in seguito all'impatto con un'auto. Lo scontro tra lo scooter e la vettura, guidata da un uomo che si è fermato per prestare soccorso, è avvenuto all'altezza di piazza Luigi Poderico, su via Arenaccia e non ha lasciato scampo all'uomo che era alla guida del due ruote.



Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza della postazione Ferrovia che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro.



Lo scontro è avvenuto intorno alle 23.15, ancora in corso gli accertamenti dei poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale. Il centauro che ha perso la vita, S. S. era una guardia giurata che di lì a poco avrebbe cominciato il suo turno di lavoro.



«L'associazione nazionale Guardie giurate si stringe attorno alla famiglia», ha dichiarato Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Giurate che espresso solidarietà affermando di aver «avuto modo di lavorare al suo fianco apprezzando il suo valore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA