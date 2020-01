Grave incidente sull'A14: un morto e tre feriti

Grave incidente sull'A14. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'A14 Bologna - Taranto dove è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Sul luogo dell'incidente, riferisce Autostrade per l'Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Al momento sul luogo dell'incidente il tratto è chiuso e il traffico bloccato e si registrano 2 km di coda. Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, percorrere la SS16 in direzione Pescara e rientrare in A14 a Termoli.

Martedì 14 Gennaio 2020, 19:36

