Inferno in autostrada, tamponamento fra furgoni e tir: morti due giovani, un ferito

Tragedia in autostrada A4 oggi - 31 marzo - poco prima delle 18. I vigili del fuoco sono stati chiamati per un doppio incidente tra i caselli di San Donà e Cessalto in Veneto: ci sono stati due morti nel primo tamponamento tra un mezzo pesante e un furgone e un ferito nel secondo sinistro tra due mezzi pesanti.



Il primo incidente 2 km circa dopo il casello di San Donà in direzione Trieste. I pompieri arrivati da San Donà e Mestre e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto le due persone rimaste incastrate. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di due giovani uomini: si tratta di un friulano di 29 anni e di un albanese di 34 di cui non sono state rese ancora note le generalità.





Il secondo incidente mezz’ora dopo al km 428+900 tra due mezzi pesanti. I vigili del fuoco hanno estratto un’autista rimasto incastrato al posto guida. L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Su entrambi gli incidenti il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso.

