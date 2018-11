Doppio tamponamento tra Tir in A4: code, casello chiuso e feriti

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREVISO e PORTOGRUARO -, traffico bloccato traverso Trieste. Due incidenti hanno di fatto mandato in tilt la viabilità lungo l'autostrada A4 nel pomeriggio. Un primo incidente poco dopo le 15 tra tre mezzi pesanti si è verificato tra gli svincoli di, in direzione di Trieste. Sul posto sono arrivati i soccorsi in forze, con tanto di elicottero del 118. Nella coda che si è formata, sono arrivati altri due Tir, a circa un chilometro dallo svincolo di San Stino, che si sono a loro volta tamponati. Nel botto il carico di uno dei due mezzi è finito sull'autostrada mentre un camionista è rimasto incastrato nella cabina di guida accartocciata. Il traffico è praticamente bloccato da Cessalto per permettere i soccorsi.Chiusi gli svincoli in entrata a Cessalto e a San Donà di Piave mentre quello di San Stino di Livenza è stato riaperto alle 16.30 grazie alla pronta rimozione dei mezzi coinvolti nel precedente sinistro. Attualmente si registrano due chilometri di coda tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Particolare attenzione ai banchi di nebbia presenti tra l’allacciamento A57 – A4 e il casello di Cessalto.