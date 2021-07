Inferno sulla A1, scontro tra due mezzi pesanti: ci sarebbero vittime. Traffico in tilt

Un inferno. Viene descritto così dai testimoni l'incidente accaduto tra due mezzi pesanti sull'autostrada A1 in direzione nord, all'altezza dello svincolo di Castel Nuovo di Porto e Settebagni. I due mezzi si sono tamponati e hanno preso fuoco con almeno uno dei due autisti ancora all'interno del Tir. Da lontano è visibile una alta colonna di fumo. Sul luogo dell'incidente stanno convergendo numerosi mezzi vigili del fuoco e polizia stradale. Ovviamente il traffico su quel tratto dell'autostrada è in tilt, bloccato in tutti e due i sensi di marcia, con obbligo di uscita a Settebagni.

Le immagini, drammatiche, del video pubblicato dal sito Faro On Line fanno capire la gravità dello scontro tra i due automezzi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 18:29

