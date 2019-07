Incidente in A1, auto sotto un tir: morto un uomo

Incidente mortale sull'autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza del km 415, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze. Nello scontro tra un mezzo pesante e una vettura una persona è morta: per l'automobilista non c'è statonulla da fare, la sua auto è finita schiacchiata dal tir.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Al momento Autostrade registra due km di coda in diminuzione: per le brevi percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria, consiglia di procedere lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Fabro. Per le lunghe percorrenze, agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze, consiglia di uscire a Orte, seguire in direzione di Perugia da cui, tramite la ss715 Raccordo Siena-Bettolle, rientrare in A1 a Valdichiana. Sabato 20 Luglio 2019, 22:19

