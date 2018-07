Schianto sull'A1: morti padre, madre e figlio di pochi mesi. Tornavano dal concerto di Roger Waters

È prevista per domani l'autopsia sui corpi delle tre vittime della famiglia di Rossano Calabro (Cosenza) distrutta ieri in un incidente stradale sull'A1 vicino a Pontecorvo, in provincia di Frosinone.L'esame, disposto dal magistrato titolare delle indagini, sarà svolto all'obitorio di Cassino, dove si trovano le salme di Stanislao Acri, di sua moglie Daria Oliva e del loro bambino di sei mesi, rimasti uccisi all'istante con la loro auto ribaltatasi in seguito al tamponamento con un furgone mentre stavano tornando nel loro paese in Calabria. L'esame medico-legale è previsto nella mattinata.