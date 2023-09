Incidente sull'A1 a Firenze: due morti e due feriti gravi per un salto di carreggiata. Undici chilometri di coda

di Redazione web

Due persone sono morte e due sono rimaste ferite gravemente in un incidente avvenuto sull'A1, nel territorio fiorentino, poco dopo l'area di servizio Chianti. Due i veicoli coinvolti uno dei quali, in viaggio verso sud, ha fatto un salto di carreggiata piombando su un altro veicolo che procedeva in nord.

Le vittime

Secondo quanto si apprende nell'incidente dovrebbero essere deceduti i conducenti dei due veicoli e feriti gravemente due passeggeri del mezzo che ha fatto il salto di carreggiata: sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Careggi. Coinvolti nell'incidente un furgone e un'auto: quest'ultima avrebbe viaggiato in direzione nord venendo poi investita dal veicolo che ha fatto il salto di carreggiata.

Chiuso un tratto dell'A1

Per l'incidente chiusa l'A1 tra Incisa e Firenze sud. Intervenuti vigili del fuoco, Polstrada, personale di Aspi. In corso le operazioni di distribuzione dell'acqua da parte del personale di soccorso intervenuto: sono 11 i km di coda in sud, 5 in nord, 2 in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Incisa verso Bologna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 16:32

