Incidente sulla A14 Bologna Taranto: camion dei rifiuti si ribalta e prende fuoco, morto il conducente

Un camion dei rifiuti si è ribaltato prendendo fuoco. Morto l'uomo alla guida del mezzo. È successo intorno alle 20,45 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto all'altezza del km 161. Chiuso il tratto compreso tra Fano e Pesaro in direzione Bologna. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Il traffico è al momento bloccato per consentire i lavori di ripristino delle barriere di sicurezza e del manto stradale, mentre si sono concluse le operazioni di spegnimento del mezzo in fiamme. Autostrade segnala 2km di coda in direzione di Bologna. Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l'uscita a Fano, è consigliato proseguire lungo la SS16 in direzione Bologna e di rientrare in A14 a Pesaro.

