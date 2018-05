Schianto fatale, perde la vita mentre va in fabbrica

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BENEVENTO - Strade killer. Uno scontro frontale si è trasformato in tragedia lungo la provinciale 71, nel territorio di Morcone, sul cavalcavia dell’invaso di ponte Pescosardo, al confine tra contrada Piana e contrada Coste. A perdere la vita Maria Morelli, 53 anni, di Selvapiana, attualmente residente nel centro del paese, che viaggiava a bordo della sua auto per raggiungere la zona industriale, dove lavorava in una fabbrica. Lo scontro frontale con una Mercedes Classe E con cinque persone a bordo.