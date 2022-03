Inchiesta mascherine, Arcuri accusato di abuso d'ufficio: rischia il processo

Rischio processo per l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. La Procura di Roma ha chiuso le indagini dell'inchiesta sull'acquisto di oltre 800 milioni di mascherine ritenute non conformi. Oltre ad Arcuri, accusato di abuso d'ufficio, i pm hanno notificato l'avviso di chiusura indagini ad altre 10 persone tra cui l'imprenditore Mario Benotti, cui è contestato il traffico di influenze illecite, e Antonio Fabbrocini, responsabile unico del procedimento per la struttura commissariale accusato di frode nelle pubbliche forniture, falso e abuso d'ufficio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 12:23

