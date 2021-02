Incendio in un appartamento, morto un 67enne disabile. Ricoverati la badante e un altro uomo

Dramma a La Spezia nel quartiere Favaro, dove è scoppiato un incendio in un appartamento ed è morta una persona. A scoprire il cadavere della vittima, un uomo di 67 anni disabile, sono stati i vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre sul posto: alcune persone sono state fatte sfollare. Nella casa in cui è stato trovato il cadavere del 67enne c'erano anche la sua badante di 52 anni e un altro uomo, che sono stati trasferiti in ospedale con una grave intossicazione.

All'arrivo dei vigili del fuoco sul posto le fiamme avevano già coinvolto buona parte degli arredi interni dell'appartamento e una tettoia esterna. Vista la dimensione dell'incendio la sala operativa del 115 ha immediatamente predisposto l'invio di un'ulteriore autobotte e un'autoscala. Sono occorsi alcuni minuti ai Vigili del Fuoco per abbassare le fiamme ed evitare cosi che si propagassero ai piani superiori.

Una volta estinte le fiamme i pompieri hanno utilizzato i motoventilatori per abbassare la temperatura e disperdere i fumi accumulati all'interno dei locali. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino alle 7,30 di stamani. L'appartamento interessato dal fuoco e quello al piano superiore sono stati dichiarati inagibili. I vigili del fuoco stanno indagando per capire quali siano state le cause del rogo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 10:14

