Incendio sul traghetto, i passeggeri: «Fiamme altissime, eravamo nel panico». A bordo anche bambini

È stata una tragedia sfiorata quella della scorsa notte del traghetto Euroferry Olimpia della Grimaldi Lines, partita da Igoumenitsa in Grecia e diretta in Italia al porto di Brindisi. Sono quasi 300, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, le persone portate in salvo: «C'erano fiamme altissime, a bordo c'era il panico», il racconto di chi era a bordo, secondo quanto loro stessi hanno riferito agli uomini della Gdf dopo esser stati soccorsi dal pattugliatore Monte Sperone.

Incendio sul traghetto dalla Grecia a Brindisi: terrore a bordo, salvati quasi 300 passeggeri

Le fiamme potrebbero essere partire da un camion nella stiva della nave, avrebbe riferito il comandante. «Il comandante della nave, quando è scoppiato l'incendio, ha fatto il giro delle cabine e radunato i passeggeri su un unico ponte - dice all'ANSA il comandante del pattugliatore Felice Lodovico Simone Cicchetti - poi ha dato l'abbandono nave, ma l'evacuazione non è stata una passeggiata». La maggior parte dei passeggeri erano autotrasportatori greci e bulgari ma a bordo della nave c'erano anche diversi bambini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA