Appicca un incendio, ma il drone riprende tutto. È accaduto in provincia di Crotone. La denuncia arriva direttamente dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha postato il video sulla sua pagina Facebook.

Lago Maggiore, scontro gommone-motoscafo: 7 feriti, bimbi volati in acqua

Porto Torres, Martina Berluti morta a 17 anni: caduta da cavallo durante l'allenamento

«Incendio che poteva diventare ingovernabile»

"Appicca incendio ma il drone riprende tutto. Incastrato! È accaduto questa mattina in provincia di Crotone. La nostra squadra, è riuscita – ancora una volta – a bloccare sul nascere l’ennesimo incendio che poteva diventare ingovernabile e avrebbe così distrutto ettari ed ettari di natura. Grazie al monitoraggio della Regione quest’anno abbiamo avuto l’80% in meno di superfici boschive percorse da incendi. Il 'signore' in questione, e la targa della sua auto, sono già stati segnalati alle autorità competenti", scrive Occhiuto su Facebook.

⚫️ APPICCA INCENDIO MA IL DRONE RIPRENDE TUTTO ❌ INCASTRATO! È accaduto questa mattina in provincia di Crotone. La nostra squadra, è riuscita - ancora una volta - a bloccare sul nascere l’ennesimo incendio che poteva diventare ingovernabile e avrebbe così distrutto ettari ed ettari di natura. 🟢 Grazie al monitoraggio della Regione quest’anno abbiamo avuto l’80% in meno di superfici boschive percorse da incendi. Il “signore” in questione, e la targa della sua auto, sono già stati segnalati alle autorità competenti. #tolleranzazero Pubblicato da Roberto Occhiuto su Domenica 28 agosto 2022

Appicca un #incendio e scappa, ma il #drone riprende il suo volto e la targa della sua auto: identificato dal #video https://t.co/9sG9W82KmK — Leggo (@leggoit) August 29, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA