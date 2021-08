Incendio nella concessionaria, densa nube di fumo nero: paura per le auto a GPL

Una densa nube di fumo nero si è levata nel pomeriggio di martedì sul comune di Savigliano, nel torinese. Il fumo scaturisce dall'incendio divampato nella concessionaria Massimino auto in strada Suniglia. Ad andare a fuoco, i pannelli solari che ricoprono il tetto della concessionaria.

Secondo le prime informazioni, nel rogo di grandi proporzioni non ci sarebbero persone coinvolte, ma la preoccupazione è che le fiamme possano estendersi alle automobili, in particolare quelle alimentate a GPL presenti nel salone. A lavoro ci sono i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA