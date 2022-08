Incendio di rifiuti plastici, il sindaco chiede ai cittadini di restare a casa: «In attesa degli esiti degli esami»

(Agenzia Vista) Un incendio è scoppiato all’interno di un’azienda di smaltimento rifiuti plastici ad Augusta, nella provincia di Siracusa. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco locali coadiuvati da quelli di Lentini, Siracusa e Catania. Da Ragusa invece è arrivato il Canadair che ha spento le fiamme dall’alto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Il sindaco: «Situazione sotto controllo, ma restate a casa»

«Il fuoco è quasi del tutto domato e la situazione è sotto controllo. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando e penso che le operazioni proseguiranno per tutta la giornata perché ancora c'è del fumo residuale dovuto alla forte presenza di carta e cartone nello stabilimento». A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, all'indomani del vasto incendio divampato nello stabilimento di un'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti in contrada San Cusumano. Per tutta la notte diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti anche da Lentini, Siracusa, Catania hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

«A vigili del fuoco e forze dell'ordine - dice ancora il primo cittadino - va il nostro ringraziamento per il grande lavoro messo in campo insieme ai volontari della Protezione civile». Sulla natura del rogo sono in corso indagini, anche se precisa Di Mare «sembrerebbe confermata la prima ipotesi», ossia quella di un fulmine che ha colpito alcune ecoballe nello stabilimento. La densa colonna di fumo nero visibile da chilometri ieri ha destato allarme tra residenti e turisti.

«Stiamo aspettando gli esiti delle analisi dell'Arpa e gli organi preposti faranno luce sulla vicenda. Dalle prime notizie ricevute ad andare in fumo sarebbero stati carta e cartone lavorati. C'è, comunque, un'indagine in corso». Anche oggi il sindaco rinnova l'appello ai suoi concittadini. «Oggi la situazione è di gran lunga migliore, la direzione del vento ha spinto la nube in direzione Siracusa ma in via precauzionale l'invito è quello di non restare all'aperto e tenere le finestre chiuse».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Agosto 2022, 08:46

