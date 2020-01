Incendio nel deposito dei pullman: terrore e bus avvolti dalle fiamme

Un vasto incendio è divampato a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, nel deposito dei pullman della Stp, la società di trasporto pubblico. Tre i bus avvolti dalle fiamme che i vigili del fuoco stanno tentando di circoscrivere e domare. Sul posto stanno operando tre squadra giunte da Brindisi, Francavilla e Ostuni.



L’incendio è divampato poco dopo le 22 di stasera e le lingue di fuoco in breve si sono propagate da un mezzo parcheggiato agli altri due che erano vicini. Sul posto anche i carabinieri per accertare eventuali responsabilità del rogo.

Domenica 12 Gennaio 2020, 22:28

