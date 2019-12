Incendio nel cantiere della scuola, a fuoco anche la palestra: terrore nelle aule, evacuati studenti e insegnanti

un incendio è scoppiato questa mattina, per cause ancora da chiarire, nella scuola Newton, un istituto comprensivo della città emiliana. Alta la colonna di fumo nero che si è levata, mentre studenti e insegnanti sono stati immediatamente evacuati e per precauzione sono stati allontanati anche i bimbi di una scuola di infanzia seppur non nelle immediate vicinanze della Newton. Sono intervenuti squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, l'impresa e i tecnici di Parma Infrastrutture, Polizia Locale e Protezione Civile. L'incendio, informa il Comune in una nota, è localizzato nella palestra della scuola, è stato circoscritto a quell'edificio ed è in via di esaurimento. A titolo precauzionale il Comune chiede ai cittadini di tenere chiuse le finestre degli edifici circostanti.