Maxi incendio nel Napoletano: in fiamme deposito di ecoballe

SAN VITALIANO - Maxi incendio: vanno a fuoco i capannoni della società Ambiente srl del gruppo Bruscino. Una nube di fumo nera visibile in tutto il circondario e lingue di fuoco altissime hanno fatto scattare l'allarme. Si sta provvedendo ad evacuare la zona di località Ponte delle tavole, a ridosso della Variante 7 bis. Traffico in tilt.Sul posto sono presenti 12 squadre dei vigili del fuoco, all'incirca 50 uomini. Le colonne di fumo, altissime, sono visibili da diversi punti. Sul posto anche la squadra Nbcr dei vigili che interviene nei casi in cui dagli incendi di sprigionano sostanze pericolose. Allertata anche l'Arpac che interverrà ad intervento concluso. Secondo quanto confermato dalla centrale operativa dei vigili del fuoco non ci sono persone coinvolte.