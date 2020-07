Incendio in maneggio, morti undici cavalli

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri in un maneggio di Sant'Alessio con Vialone (Pavia), a pochi chilometri di Pavia. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, sono state alcune rotoballe di fieno. Undici cavalli sono morti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Pavia, Robbio (Pavia) e Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) con quattro autobotti. Nessuna delle persone presenti ha riportato conseguenze. I lavori per lo spegnimento delle fiamme sono proseguiti sino a notte inoltrata. Sul posto anche polizia e carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA