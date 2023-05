Incendio nella notte, brucia un appartamento: morto un uomo, grave suo fratello. Sono i proprietari del bar Centrale

di Redazione web

È Amedeo Viani l'uomo rimasto vittima di un incendio divampato nella notte in un appartamento in via Gracco Spaziani sopra il bar Centrale di Isola della Scala (Verona), gestito dallo stesso e dal fratello Paolo, rimasto gravemente ferito.

Incendio al centro commerciale: le fiamme avvolgono l'edificio

Incendio in appartamento a Firenze: evacuata la palazzina, vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Incendio a Isola della Scala

Quando sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco il primo dei due fratelli era già morto; l'altro è stato ricoverato in ospedale a Verona, dove versa in gravi condizioni.

A riferirlo è l'amministrazione comunale della cittadina veronese, via Facebook, sottolineando che le cause del rogo sono da definire. «Il locale, gestito per una vita intera dai fratelli Amedeo e Paolo Viani, e prima ancora dalla celebre Romilda, è un Simbolo Storico della nostra cittadina», si legge nel post.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA